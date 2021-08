"Pause" des assouplissements à Bruxelles : "Une manière de mettre la population face à ses responsabilités", pour Marius Gilbert

Ce vendredi, un nouveau Codeco a fixé de nouveaux assouplissements concernant l'Horeca, les petits événements, la bulle sociale, ...La région Bruxelles-Capitale ne pourra pas profiter de ces nouvelles libertés retrouvées. En effet l'avancée de la vaccination ne permet pas encore d'y appliquer ces mesures. Le ministre-président Rudi Vervoort a ainsi tweeté qu'à Bruxelles "on appuyait sur le bouton pause".

À Bxl on appuie sur le bouton pause. Notre taux de vaccination ne nous permet pas de nous détendre davantage comme le reste du pays. Concrètement, cela signifie que les règles applicables au secteur horeca et magasins de nuit restent inchangées. Ils fermeront comme avant à 01:00 — Rudi Vervoort (@rudivervoort) August 20, 2021

Ce samedi, l'épidémiologiste Marius Gilbert soulignait auprès de nos confrères de la RTBF que le problème à Bruxelles est bien la vaccination alors que la hausse des contaminations et des hospitalisations n'est quant à elle pas propre à la région. "Selon les catégories d'âge, il y a entre 10 et 15% de personnes vaccinées en moins à Bruxelles. Et du coup le potentiel de dégâts en termes d'infections sévères et d'hospitalisations à Bruxelles est forcément plus important".

Il voit ainsi la différence faite entre la région de Bruxelles-Capitale et les autres d'un bon oeil. "Dans un contexte comme celui-là, ça paraîtrait injustifié de lâcher encore plus, parce que ça pourrait relancer un peu les choses." Cette décision serait ainsi selon lui "une manière de mettre la population face à ses responsabilités."