Tournai, Bierset, Rendeux, Fraipont: voici les lieux dans lesquels les demandeurs d'asile venus d'Afghanistan seront accueillis

À la demande de l'État belge, la Croix-Rouge de Belgique et son homologue en Flandre, Rode Kruis, préparent 220 places d'accueil pour les personnes rapatriées d'Afghanistan qui pourraient demander une protection internationale de la Belgique.

Les premiers vols de rapatriement d'Afghanistan sont arrivés lundi matin à l'aéroport militaire de Melsbroek avec plus de 200 personnes à leur bord. "Après une évaluation des besoins d'hébergement par les autorités compétentes, certaines personnes pourraient demander une protection internationale de la Belgique", indique la Croix-Rouge de Belgique.

L'organisation et son homologue flamande, mandatées par l'État pour assurer l'accueil des demandeurs d'asile, ont préparé 220 places prêtes à être activées en urgence. 160 - appelées "campo" parce que parfois sous tente - se trouvent en Wallonie (Tournai, Bierset, Rendeux et Fraipont) et 60 autres sont en Flandre. , appelées "campo", parce que parfois sous tente

Les personnes concernées seront d'abord accueillies au sein des 23 centres d'accueil existants de la Croix-Rouge. Ceux-ci hébergent pour l'instant 5.862 personnes, dont 1.088 de nationalité afghane.

La RTBF précise que 80 places sont prévues pour les demandeurs afghans dans le centre d’accueil de Tournai.

"L'accueil sera ajusté face la situation"

"Les données à ce stade ne permettent pas de dire si la situation de la demande d'asile va fortement augmenter ou pas", commente la Croix-Rouge. "L'accueil sera ajusté face la situation, avec une orientation psychosociale si nécessaire, et bien sûr des activités de rétablissements des liens familiaux avec les familles qui seraient restées au pays ou qui auraient fui ailleurs."

À ce sujet, la Croix-Rouge rappelle que son service de rétablissement des liens familiaux (RLF) œuvre en étroite collaboration avec les autres Croix-Rouge dans le monde, ainsi qu'avec le Comité international de la Croix-Rouge, actif dans les pays en conflit.

"Dans le cas présent, toutes les personnes qui n'arrivent pas ou plus à rentrer en contact avec leur famille en Afghanistan peuvent s'adresser au Service Rétablissement des Liens Familiaux de la Croix-Rouge de Belgique, durant les permanences téléphoniques du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 : 081/77.16.48 ou par mail à l'adresse service.rlf@croix-rouge.be."

L'an dernier, 190 personnes ont ouvert une demande de recherche d'un proche par ce biais et le RLF a permis de trouver 140 personnes dont on n'avait plus de trace.