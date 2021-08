Afghanistan: une partie des militaires belges engagés dans l'opération Red Kite rentreront cette nuit au pays

Ils seront accueillis à leur descente d'avion, à l'aéroport militaire de Melsbroek, par la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, et par le "patron" de l'armée belge, l'amiral Michel Hofman.

La ministre et le chef de la Défense (Chod) s'adresseront ensuite à l'ensemble du détachement revenant d'Islamabad, la capitale du Pakistan, qui a servi de base arrière à l'opération Red Kite (cerf-volant rouge) lancée par le gouvernement après la prise du pouvoir par les talibans en Afghanistan, a précisé le ministère dans un communiqué.

"Les militaires belges et leurs partenaires des Affaires étrangères ont fait un travail extraordinaire dans des conditions extrêmement difficiles et ont permis d'évacuer plus de 1.400 personnes. Des personnes dont la sécurité n'était plus garantie ont désormais de nouvelles perspectives. Cette mission inédite depuis près de 25 ans a été menée de manière très professionnelle et je suis très fière du travail que le personnel a mené. Aujourd'hui, je suis là pour le leur exprimer de vive voix. Je veux aussi qu'ils prennent conscience de ce qu'ils ont réalisé", a affirmé Mme Dedonder, citée par le communiqué.

Le gouvernement a décidé vendredi de maintenir un détachement militaire à Islamabad qui reste immédiatement disponible pour toute opportunité éventuelle. Fort de plus d'une centaine de personnes, il se compose de forces terrestres, du personnel de commandement et de soutien nécessaire, d'une capacité médicale ainsi que de deux avions de transport C-130 Hercules.

"L'analyse et l'évolution de la situation restent permanentes", a souligné la Défense.