Quel est le taux de vaccination des professionnels de la santé en Belgique?

La vaccination va bientôt devenir obligatoire pour le personnel soignant en Belgique, c'est ce qu'a acté le dernier Comité de concertation. Ne reste plus qu'à décider des modalités d'application de la mesure, qui devraient être connues en septembre.

Sciensano, qui renseigne déjà les statistiques sur le coronavirus en Belgique, a lancé un nouvel outil ce vendredi. En plus des données sur la vaccination, les hospitalisations et le nombre de décès notamment, l'Institut dispose désormais des données sur la vaccination des professionnels de la santé.

Sur leur site, il est désormais possible de voir le taux de vaccinés, par région et par profession.

Ainsi, au 23 août à l'échelle du pays, 87,2% des professionnels de la santé étaient entièrement vaccinés et 88,4% avaient reçu une première dose. Des statistiques qui ne font pas rougir, mais des disparités subsistent tout de même entre les régions.

© Sciensano

Comme pour le reste de la Belgique, c'est en Flandre que le personnel médical est le plus vacciné avec un taux de 93,22% ayant reçu les deux doses. Suit la Wallonie, où 80,08% des soignants sont entièrement vaccinés, puis la Région de Bruxelles avec seulement 68,7%.

Les assistants en pharmacie (81,05%), les kinésithérapeutes (82,06%), les aidants (83,5%), les sage-femmes et les ambulanciers urgentistes (87,5%), sont les professions où le taux de vaccination (deux doses) est le moins élevé.

A contrario les professions où la couverture vaccinale complète est la plus élevée sont les orthopédagogues (96,6%), les ambulanciers non urgentistes (95,66%), les prothésistes (94,23%), les spécialistes (93,41%) les audiologues (92,76%) et les généralistes (92,57%).