Accueil Belgique Société Les Afghans de Belgique, une diaspora discrète et divisée La Belgique compte près de 27 000 personnes nées en Afghanistan. Nombre d’entre elles ont fui la guerre, bien avant la remontée des talibans. Beaucoup redoutent l’avenir pour leur mère, leur frère encore au pays. © BELGA Tom Guillaume Journaliste service Belgique





Bezhad se confie d'une voix tremblante : "Je ne dors plus et je ne mange plus depuis cinq jours. J'essaye de le dissimuler, mais l'angoisse est totale." Depuis le début de la semaine, sa mère et son plus jeune frère sont bloqués à l'aéroport de Kaboul. Impossible pour eux d'embarquer...