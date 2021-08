Le virologue Marc Van Ranst à nouveau attaqué en justice par un antivax néerlandais: "C'est un abus de procédure"

Le Néerlandais Willem Engel, connu pour son scepticisme envers le mesures sanitaires et le vaccin anti-covid, n'accepte pas que Van Ranst le traite systématiquement de "négationniste" du virus. Il a décidé d'entamer un nouveau procès contre le virologue belge.

Il y a moins d'un mois, les deux hommes s'étaient déjà affrontés parce que Van Ranst avait traité Engel d'escroc, de "négationniste" du virus et d'extrémiste. Or, ces déclarations avaient été faites dans un article de journal et sur Twitter, ce qui a conduit le procureur général de Malines à demander l'irrecevabilité de la procédure pénale : selon le procureur général, il s'agissait d'un délit de presse, ce qui, dans notre pays, n'est pas de la compétence du tribunal correctionnel, mais de la cour d'assises. Le verdict dans cette affaire est attendu le 9 septembre.

Mardi après-midi, Van Ranst lui-même a annoncé sur Twitter qu'Engel l'avait à nouveau assigné. "Willem Engel et Verstraeten (Michael Verstraeten est l'avocat d'Engel, n.d.r.) ont entamé un deuxième procès contre moi. Une autre assignation directe, identique à la précédente. Et encore une fois, ils vont perdre cette affaire très visiblement. Il s'agit d'un abus de procédure : l'engagement provocateur et irresponsable de poursuites judiciaires ", peut-on lire.

Willem Engel en Verstraeten zijn een tweede rechtszaak tegen mij begonnen. Weer een rechtstreekse dagvaarding, identiek aan de vorige. En weer gaan ze die zaak heel zichtbaar verliezen. Dit is procesrechtsmisbruik: het tergend en roekeloos instellen van gerechtelijke procedures. — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) August 31, 2021

M. Van Ranst qualifie la démarche d'Engel et de son avocat, lui-même fondateur de Viruswaanzin.be, d'"intimidation juridique et d'abus de pouvoir". "Engel monte une pièce de théâtre et nous jouons tous le jeu", dit-il. "J'espère vraiment que l'homme sera maintenant condamné à une amende par le tribunal pour cet abus".