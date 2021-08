Météo: un mardi en demi-teinte, des éclaircies plus larges l'après-midi

En matinée, le ciel sera hésitant et la visibilité parfois réduite en Ardenne à cause du brouillard et des nuages bas. Après dissipation des brumes matinales, les éclaircies deviendront de plus en plus larges au cours de l'après-midi.

Le risque d'averse sera limité et le temps restera sec sur la plupart des régions. Les maxima oscilleront entre 17°C en Hautes Fagnes et 22°C en Campine, sous un vent modéré, et à la Côte parfois assez fort.

En soirée, le ciel se couvrira rapidement au littoral. Dans le courant de la nuit, les nuages bas gagneront du terrain par le nord mais le temps devrait rester généralement sec. En Ardenne, de la brume et localement du brouillard pourraient toutefois se former. Les minima se situeront entre 10°C en Hautes Fagnes et 16°C au littoral, sous un vent faible à modéré.