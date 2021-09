La petite Pia, atteinte d'une maladie musculaire en 2019, fait sa rentrée des classes

La petite Pia n'est plus totalement un bébé. Elle a trois ans maintenant ! Et ce premier septembre est l'occasion pour elle de faire sa première rentrée des classes en maternelle. Souvenez-vous, en octobre 2019, son histoire avait ému la Belgique. Victime d'une maladie musculaire mortelle, Pia avait besoin d'une injection de Zolgensma, le médicament le plus cher au monde.

Grâce à l'incroyable élan de générosité de milliers de Belges, le bébé a pu recevoir son médicament qui lui a sauvé la vie. Une vraie miraculée d'autant plus que la jeune enfant a également contracté le coronavirus.

Pour Het Nieuwsblad, la maman de Pia a donné des nouvelles de son bébé qui parle sans arrêt ! "Et nous qui craignions qu'à cause de sa maladie musculaire, ses cordes vocales ne soient pas assez fortes pour parler", dit Ellen De Meyer en riant.

Heureusement, la petite Pia est sur la bonne voie et les parents sont très enthousiastes. "Quand je vois les progrès qu'elle a faits l'année dernière, je sais que notre petite poupée est prête", dit Ellen. "Elle peut expliquer des choses comme les autres enfants. Les capacités motrices sont également bonnes. Elle s'assied sans limitation, même sur une chaise normale. Elle a également une forte volonté d'essayer et de faire les choses elle-même" conclut la maman.