Le taux de vaccination est plus élevé en prison qu’à Bruxelles

"Ils doivent assumer leurs responsabilités": Jan Jambon n'envisage plus de nouvelles mesures si seuls les non-vaccinés tombent malades

Après les assouplissements entrés en vigueur ce mercredi en Flandre et en Wallonie, le ministre-président flamand Jan Jambon n'envisage plus de retour en arrière si les prochaines vagues de contamination ne rendent plus malades que les non-vaccinés.