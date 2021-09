Après le beau temps, des averses intenses et des orages prévus ce jeudi: l'IRM lance un avertissement

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis un avertissement alors que des averses intenses, potentiellement accompagnées d'orage, sont attendues dans les prochaines heures sur la moitié sud du pays.



L'avertissement vaut à partir de jeudi 15h00 et jusqu'à 23h00 ce même jour. "Même si quelques exemplaires pourraient se retrouver un peu plus vers le nord ou le nord-ouest, c'est sur les provinces de Hainaut, Liège, Namur et Luxembourg que ces averses seront probablement les plus nombreuses.



Les plus marquées d'entre elles conduiront à des quantités de précipitations autour de 10 à 15 l/ m² en peu de temps", met en garde l'IRM.