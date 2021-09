Accueil Belgique Société Les autorités lancées dans un véritable contre-la-montre pour imposer le pass sanitaire à Bruxelles L’Horeca, les discothèques ou encore les clubs de sports sont concernés. Reste à mettre en place les modalités pratiques. © BELGAIMAGE Maryam Benayad Journaliste service Belgique





L’usage du Covid Safe Ticket, le CST, sera-t-il, oui ou non, prolongé et élargi à Bruxelles pour ne plus être limité aux seuls événements...