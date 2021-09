Accueil Belgique Société Un pass sanitaire rien qu’à Bruxelles ? "On est encore les dindons de la farce" © Belga Charlotte Egli

C'est un coup dur pour Anne Merkpoel et Luk Ulaj, les propriétaires de la brasserie l'Ommegang dans le centre-ville. "On ne voit pas le bout du tunnel, on est épuisé psychologiquement", confie Luk Ulaj. Selon eux, le fait d'imposer le pass sanitaire uniquement à Bruxelles n'a aucun sens tant...