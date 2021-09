L'été est-il bel et bien terminé ?

Comme souvent, la rentrée des classes a rimé avec soleil et un mercure au beau fixe. Après un week-end et un début de semaine radieux, ce mercredi a même vu le thermomètre monter jusqu'à 27,3 degrés à Uccle, station de référence de l'IRM. " Ce qui est plus intéressant et remarquable, c'est qu'il n'avait plus fait aussi chaud depuis le 18 juin, quand on avait enregistré 29,5 degrés. Autrement dit, il n'a pas fait aussi beau et chaud en juillet et août puisque la valeur la plus haute date du 15 août dernier, avec 27 degrés, détaille Pascal Mormal, météorologue à l'IRM. Un maximum journalier à Uccle plus élevé en septembre qu'un maximum en juillet ou en août, cela ne s'est produit que très rarement : en 2011 et en 1962 ."

Pour ceux qui en doutaient encore, voici une nouvelle preuve que l’été n’a pas tenu toutes ses promesses. C’est le moins que l’on puisse dire.

Et pour ceux qui misaient sur un été indien sous le signe de la chaleur, c'est loupé aussi. Comme les modèles l'annonçaient, nous allons revenir dans les prochains jours à des valeurs de saison, autour des 20 degrés. "On n'attend pas de nouveau coup de chaud d'ici la fin de la semaine prochaine, et avoir des valeurs qui atteignent les 30 degrés au-delà du 15 septembre", cela n'est jamais arrivé, affirme le météorologue.

On en a donc fini avec la chaleur pour cette année, mais quid du soleil ? " On attend une dégradation du temps dans les prochains jours, mais cela ne sera pas aussi mauvais que ce que l'on craignait au départ, note-t-il. Toutes les régions ne seront pas arrosées, même si des orages sont à prévoir sur l'est du pays et au sud du sillon Sambre et Meuse. Pour autant, nous ne prévoyons pas encore de code orange pour les orages, même si la situation peut évoluer. "

Un temps mitigé qui apportera tout de même de belles éclaircies malgré quelques averses et qui devrait se poursuivre durant toute la semaine prochaine. L’été n’est pas encore tout à fait fini, donc.