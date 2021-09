La Reine Mathilde participe aux 20 km de Bruxelles (PHOTOS)

➡️ Avec 35.000 autres participants, la Reine prend le départ de l’Esplanade du Cinquantenaire et suit le parcours qui relie les plus beaux monuments de la @VilleBruxelles et de la Région de Bruxelles-Capitale @rbc_bhg.@20kmbru #20kmbxl pic.twitter.com/gXcbSyuAYX