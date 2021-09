Accueil Belgique Société Imposer le pass sanitaire aux visiteurs ? Hôpitaux et maisons de repos partagés Le Covid Safe Ticket (CST) pourrait être un outil de protection des patients, mais il faut éviter les effets pervers. © BELGA Laurent Gérard Journaliste



La présentation d'un pass sanitaire sera-t-elle bientôt obligatoire pour rendre visite à un patient à l'hôpital ou à un proche en maison de repos ? La semaine dernière, le centre hospitalier universitaire Ambroise Paré à Mons annonçait que chaque visiteur de 12 ans et plus devrait dorénavant présenter un certificat Covidsafe prouvant soit une vaccination complète contre le coronavirus, soit un rétablissement, soit un test négatif. Et,...