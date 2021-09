Les experts du Gems demandent au Comité de concertation de maintenir l'obligation du port du masque

De plus en plus d'appels à la fin de l'obligation du port du masque buccal se font entendre dans le pays. C'est notamment le cas dans le nord de la Belgique, où le taux de vaccination est le plus élevé. Le Premier ministre Alexander De Croo s'y est même dit favorable le week-end dernier, bien qu'il ait suggéré de toujours porter le masque dans des endroits moins bien ventilés et où les gens peuvent être proches les uns des autres. Le Premier ministre Jan Jambon s'est également exprimé dans ce sens.

L'infectiologue Erika Vlieghe, qui dirige le comité d'experts, a également appelé dimanche à ne pas aller trop vite. Et il en va de même pour le Gems dans ses conseils : le port du masque facial reste crucial pour les activités intérieures essentielles où les personnes vaccinées et non vaccinées peuvent se rencontrer (transports en commun, magasin, boulangerie, pharmacie, etc.) pour réduire la circulation du virus, et en particulier pour les personnes ayant un système immunitaire affaibli.

En règle générale, les Gems vous recommandent de toujours porter un masque facial à l'intérieur lorsque vous êtes en contact avec des personnes dont vous ne savez pas si elles ont été vaccinées, quel est leur statut de test ou si elles ont récemment eu la maladie, ainsi qu'à l'extérieur quand les gens sont proches les uns sur les autres.

Pour les événements indoor à grande échelle, le Gems met l'accent sur l'importance de la ventilation. De plus, des masques buccaux et une densité plus faible de personnes peuvent réduire le risque de contaminations. Le groupe d'experts n'est pas favorable à des environnements où ni masques ni ventilation ne sont présents, mais demande que d'autres mesures soient prises si de telles situation se produisent, comme l'utilisation du pass sanitaire par exemple.

Les experts notent que la majorité de la population vaccinée est toujours motivée à respecter une série de mesures, contrairement aux personnes non vaccinées. C'est pourquoi, selon le Gems, il est hautement nécessaire de travailler sur la communication de l'impact positif du vaccin.

Une gestion des risques robuste nécessite un plan d'urgence en cas d'aggravation de la situation, pour reprendre des mesures efficaces et rapides si nécessaire, poursuit le Gems. Autrement dit, l'instance recommande que des travaux soient menés à ce sujet dans les semaines à venir, avec des propositions sur le télétravail obligatoire, les masques buccaux à l'école, une extension du Covid safe ticket dans les lieux à plus haut risque et la vaccination obligatoire dans les secteurs à haut risque. .

Enfin, le Gems recommande que les instances étroitement impliquées dans l'évaluation des risques et la stratégie de gestion de la pandémie soient maintenues au moins jusqu'après l'hiver.