Pas de médecin depuis lundi à la prison de Nivelles : un énième couac qui illustre le problème des soins de santé dans le monde carcéral Un système D a été mis en place. Les détenus ne sont pas en danger, mais il y a un problème de légalité. © Johanna De Tessieres Annick Hovine Journaliste

Depuis lundi, et jusqu’à ce jeudi inclus, il n’y a plus de médecin à la prison de Nivelles. Sur place, l’infirmière en chef et ses collaborateurs assurent, comme ils le peuvent, les soins...