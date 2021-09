Utiliser son Covid Safe Ticket tout en étant positif au Covid: ce problème de l'application CovidSafe va être corrigé

Les personnes qui sont entièrement vaccinées contre le coronavirus, mais qui sont tout de même infectées, bénéficient actuellement tout de même de leur Covid Safe Ticket (CST). En effet, le code QR de votre vaccination reste valable dans votre application CovidSafe, même si vous effectuez un test Covid et que celui-ci est positif. Mais selon Barbara Van Den Haute de Digital Flanders, interrogée par la VRT, l'application sera bientôt adaptée de manière à ce que cela ne soit plus possible à l'avenir.

"Nous n'avions pas prévu techniquement qu'une personne pouvait encore être positive après la vaccination, mais nous allons résoudre ce problème", déclare M. Van Den Haute. Selon elle, un ajustement sera bientôt effectué pour qu'un résultat positif (d'un test PCR ou d'un test antigénique) entraîne automatiquement un Covid Safe Ticket "rouge" (non valable donc) pendant onze jours. La date exacte de cette entrée en vigueur n'a pas encore été décidée.