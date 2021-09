Règles de quarantaine dans les écoles et troisième dose en maison de retraite : la CIM santé a tranché

Des experts dénoncent la mainmise des pays riches sur les vaccins: "4 milliards de personnes n'ont pas encore été vaccinées parce qu'elles sont pauvres, pas par choix"

Ce mercredi 22 septembre, les épidémiologistes Yves Coppieters et Emmanuel André ont partagé leur indignation quant au manque de solidarité et de front commun à travers le monde face à l'épidémie de coronavirus. Vaccins, masques, médicaments, tests... Les pays les plus riches s'accaparent l'immense majorité de ces ressources aux dépens des plus démunis et renforcent d'autant plus les inégalités.