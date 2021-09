Les plus de 65 ans recevront une troisième dose de vaccin contre le coronavirus

La Conférence interministérielle (CIM) Santé a décidé samedi de proposer à toutes les personnes âgées de 65 ans et plus de se faire administrer une troisième dose de vaccin contre le coronavirus, a indiqué sur Twitter le ministre flamand de la Santé Wouter Beke. Les personnes de 65 ans et plus pourront donc recevoir une troisième dose d'un vaccin à ARNm, confirme le cabinet Beke. Les vaccins Pfizer et Moderna sont tous deux des vaccins à ARN messager. Celles et ceux qui avaient reçu auparavant un vaccin AstraZeneca ou Johnson & Johnson changeront donc de marque.

"Un accord de principe a été conclu" pour proposer cette troisième injection, a confirmé à Belga la porte-parole de la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale. "Les modalités sur les types de vaccins et l'envoi des invitations doivent encore être fixées dans les prochains jours", a-t-elle précisé.

Concernant les 85 ans et plus toutefois, tout a été décidé : le type de vaccin qui sera administré en troisième dose, les invitations qui seront envoyées... La Flandre enverra ces invitations dès la semaine prochaine, a signalé M. Beke sur Twitter. La Région wallonne devrait lui embrayer le pas.

Selon le cabinet Beke, l'intention est que les plus de 85 ans reçoivent leur troisième injection dans les centres de vaccination actuels. Ceux-ci resteront probablement ouverts plus longtemps aussi pour le groupe des 65-85 ans, mais cela ne sera décidé que mercredi prochain.

Selon les dernières données de l'Institut de santé publique Sciensano, entre 81 et 92% des 85 ans et plus, selon les régions, bénéficient déjà d'une couverture vaccinale complète. La proportion varie entre 81 et 96% pour les 75-84 ans et 80 et 96% pour les 65-74 ans.