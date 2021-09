Accueil Belgique Société Le "Covid Safe Ticket", une tuile de plus pour le sport amateur en salle Mal informés, les clubs de sport relèvent les difficultés que leur imposera le nouveau système. Et ils s’inquiètent. ©Shutterstock Monique Baus Journaliste service Belgique

"Notre club compte 23 équipes de basket. La moitié sont constituées de joueurs de plus de 16 ans dont beaucoup ne sont pas vaccinés, s'inquiète Alain Lenglez, le président du Canter. Tous mes coaches ne le sont pas non plus. Alors oui, je suis inquiet pour nos équipes, notre club, notre championnat." Et de souligner que "cette...