"Il est très difficile pour nous d'entendre que les inondations en Wallonie ont été aggravées par les barrages" Du côté de l'administration wallonne, on assure que les barrages ont ralenti la crue. Stéphane Tassin Journaliste politique

Vendredi, on a reparlé des barrages d'Eupen et de la Gileppe lors des auditions de la commission d'enquête inondations du Parlement wallon. Etienne Willame, directeur général du SPW Mobilité et infrastructures, était sous le feu des questions des députés wallons. "Il est très difficile pour nous d'entendre que les inondations ont été...