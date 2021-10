Après avoir été privée d'un exercice à l'Otan, la Marine espère que la frégate Léopold sera prête la semaine prochaine

Le navire Godetia de la Marine boucle sa dernière mission avant de partir à la casse

L'unique navire de commandement et de soutien logistique de la Marine, le Godetia, un bâtiment plus que quinquagénaire, a regagné vendredi son port d'attache, Zeebrugge, à l'issue de son ultime déploiement, une mission de cinq mois en mers du Nord et Baltique, a-t-on appris samedi de sources militaires.