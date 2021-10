L'IRM a émis une alerte orange pour les provinces de Hainaut et de Namur qui seront touchées par de fortes pluies cette nuit et la journée de dimanche.

De fortes intempéries attendues cette nuit et dimanche: l'IRM émet une alerte orange pluie pour les provinces du Hainaut et de Namur

Une alerte jaune a été lancée pour les autres provinces, à l'exception de celle de Liège qui reste en vert. "Un front froid très actif se situe sur notre pays et y ondulera jusqu'à dimanche. Il sera responsable de pluies abondantes", avertit samedi soir l'IRM qui s'attend notamment à entre 30 et 65 mm de précipitations dans les provinces placées en alerte orange.

L'institut a également confirmé son alerte jaune au vent pour l'ensemble du pays, avec des rafales allant de 70 à 90 km/h entre ce samedi soir et dimanche après-midi.

Le numéro 1722 activé

Le numéro 1722 a d'ailleurs été activé en raison des prévisions de fortes précipitations et de vents émises par l'Institut royal météorologique pour samedi et dimanche, faisait savoir le SPF Intérieur samedi matin. L'administration recommande d'utiliser de préférence le guichet électronique 1722.be, "le moyen le plus direct de demander l'aide des pompiers dans des situations où aucune vie n'est en danger".

Les parcs bruxellois inaccessibles dès samedi soir

Les parcs, jardins et bois régionaux bruxellois, ainsi que les parkings de la forêt de Soignes ne seront pas accessibles au public à partir de samedi à 20h00 jusqu'à dimanche 9h00 au plus tôt, indiquait par ailleurs Bruxelles Environnement samedi matin. L'Institut royal météorologique (IRM) a émis une alerte jaune pour les vents sur l'ensemble de la Belgique. Ce même code couleur vaudra aussi pour les pluies et passera même à l'orange pour les provinces du Hainaut et de Namur. Bruxelles Environnement recommande d'éviter de circuler dans l'ensemble des espaces verts régionaux (parcs, jardins, bois et forêt) et en particulier à proximité des arbres. L'accès de ces espaces sera d'ailleurs interdit au public. "Des avis seront apposés aux entrées et les gardiens informeront le public. Inspection, nettoyage et sécurisation auront lieu dès la fin de l'alerte", indique Bruxelles Environnement.