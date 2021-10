"Du jamais vu", "Un flop pour notre marine" : La frégate belge privée d'un exercice Otan en raison de l'inexpérience de son équipage

"C'est du jamais vu. Un flop pour notre marine", a commenté un officier de marine sous couvert de l'anonymat. La Défense confirme que le Leopold I est bien à quai en ce moment à Den Helder (Pays-Bas), rapporte VRT NWS. Le mois passé, la Défense annonçait encore que la frégate prendrait part à cet exercice, "avec le plus jeune équipage jamais constitué". Près des deux tiers des membres de la frégate ont en effet moins de 35 ans. "Des navires, des sous-marins, des avions, des hélicoptères et des troupes terrestres participeront ensemble à l'exercice Joint Warrior, de sorte que les navires participant puissent apprendre non seulement à travailler conjointement mais qu'ils s'entraînent également ensemble dans le plus haut spectre de violence."

Mais il semble aujourd'hui que la jeunesse de cet équipage ne lui ait coûté sa place au sein de l'exercice international qui a débuté mi-septembre. "Nous sommes un peu victimes de la nouvelle jeune garde qui a dû être prête en peu de temps", indique un porte-parole de la marine. "En outre, toute personne présente sur un navire doit pouvoir exécuter deux ou trois fonctions. C'est assez unique au sein de la marine et cela demande donc deux à trois fois plus de formations pour nos jeunes matelots."

Un officier témoigne de la difficulté à donner ces formations dans les délais impartis. "Depuis l'arrivée de la ministre Dedonder, nous devons recruter comme des fous et en même temps former. Mais on a besoin de formateurs et de temps pour cela. Et on en manque bien souvent."

"L'équipage a reçu ces trois dernières semaines une formation et des exercices supplémentaires", reprend le porte-parole. "Nous avons engagé de nouveaux formateurs avec beaucoup d'expérience."