"Plus intelligent que la criminalité : votre talent, un atout pour la police"

Les forces de police jouent un rôle crucial dans notre société : elles garantissent la sécurité des citoyens et combattent le crime jour après jour. Sans doute avez-vous l’habitude de croiser des uniformes bleus en rue, mais sachez que le personnel de police fait bien plus que réguler le trafic routier, résoudre les conflits de voisinage et constater les vols. La police est confrontée à une nouvelle ère dans la lutte contre la criminalité et elle fait preuve d’une grande ambition aussi bien sur le terrain qu’en coulisse. C’est la raison pour laquelle elle recherche chaque année près de 3 000 nouveaux talents. À la police, vous travaillez pour et avec les gens. Avec des collègues qui forment, ensemble, une grande équipe.

Travail de terrain

Le personnel en uniforme est véritablement le visage de la police, mais également ses yeux et ses oreilles. Les agents de terrain se tiennent jour et nuit à la disposition des citoyens. Ils les aident, les écoutent et préviennent les incidents en tous genres, qu'il s'agisse d'infractions routières, d'affrontements de rue ou de délits commis par les bandes organisées. L'aide aux victimes est également l'une de leurs priorités. Sur le terrain, la police fait office de premier point de contact pour ces victimes et leur prodigue le soutien émotionnel tant nécessaire.

Grâce à leur présence quotidienne sur le terrain, les agents en uniforme sont donc les mieux placés pour identifier les points positifs de la vie en communauté, mais aussi les menaces actuelles et futures. Ils forment dès lors un maillon essentiel des forces de police et peuvent être fiers de leur fonction.

Police et technologie, le mariage réussi

Les nouvelles formes de criminalité sont l'un des plus grands défis auxquels la police est aujourd'hui confrontée. Pour se montrer aussi innovantes que les criminels, les forces de l'ordre doivent désormais faire évoluer leurs méthodes et outils d'enquête, ce qui requiert une sérieuse dose d'ingéniosité : « la curiosité, vision novatrice et créativité débordante font partie de l'ADN de la police. Nous apprenons chaque jour un peu plus », explique un collaborateur des unités spéciales de la Police Judiciaire Fédérale. « Connaissez-vous Q, l'agent qui crée les gadgets de James Bond ? Eh bien, nous faisons le même travail. » La technologie est d'une valeur inestimable pour enquêter sur les actes des grands criminels.

Hacking éthique et data science

La Police Judiciaire Fédérale a montré toute l'ampleur de ses compétences en hacking début 2020, avec l'opération Sky. Le service est parvenu à hacker des téléphones du milieu de la drogue et à déchiffrer un milliard de messages cryptés, ce qui a mené à une série d'arrestations et à la saisie de dizaines de paquets de cocaïne. Les clés de ce succès ? Le hacking éthique et la data science, c'est pourquoi la police recherche de nos jours autant de profils techniques, d'informaticiens, d'experts financiers et d'ingénieurs.

Jeune diplômé ou travailleur expérimenté ? Nous avons le job qu’il vous faut

Les forces de police sont

bien plus diversifiées qu’on ne le pense

. Elles se composent de commissaires tout juste sortis de l’école, mais aussi d’inspectrices qui étaient autrefois institutrices à l’école primaire. Vous souhaitez prendre part à cette nouvelle ère de lutte contre le crime avec vos talents personnels, que ce soit en uniforme ou en tenue civile ? Vous avez le choix entre des centaines de jobs et pourrez immédiatement compter sur le soutien de

52 000 collègues

. Le travail d’équipe est crucial au sein de la police. Surfez sur

jobpol.be

et découvrez toutes nos possibilités d’emploi.