Budget fédéral : les syndicats craignent un rabotage de la revalorisation du plan POP pour le personnel

Les syndicats du personnel militaire ont exprimé, en plein conclave budgétaire du gouvernement fédéral, leur inquiétude sur la mise en oeuvre effective d'un plan global pour le personnel. Baptisé "POP" pour "People are priority" (Les gens sont la priorité), il a été proposé par la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS) - et négocié avec les organisations représentatives du personnel -, pour revaloriser les salaires et les indemnités.