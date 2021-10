Accueil Belgique Société À Bruxelles, tous les feux sont au vert pour instaurer le pass sanitaire dès le 15 octobre Le projet d’ordonnance a été examiné en commission et passe ce vendredi en séance plénière. ©BELGA Alice Dive et S.Ta.

"On voulait bien attendre les Wallons une semaine, mais, sans certitude, on y va !", dixit un Bruxellois haut placé. Comprenez : le Covid Safe Ticket (ou pass sanitaire) entrera bel et bien en vigueur à Bruxelles à partir du...