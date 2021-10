Accueil Belgique Société L’hiver qui arrive sera "frais", mais "sans excès" Les modèles indiquaient une offensive hivernale précoce. Cela semble se calmer. ©Jean-Luc Flémal Van Hoof Thibaut

Si les météorologues profitent aujourd'hui de techniques et de connaissances qui permettent d'assurer le temps qu'il fera dans trois à cinq jours, ils ont aussi des outils qui permettent de connaître des tendances générales pour les deux à trois prochains mois. Des données à prendre avec prudence tant elles peuvent vite évoluer, mais cela permet tout de même d'avoir un premier aperçu de ce que l'avenir nous réserve. Au mois de mai, nous vous parlions par exemple d'un été un peu plus frais et pluvieux que les précédents. C'était malheureusement vrai, et même pire...