Adélaïde Charlier: "Il n’y a pas de réels changements pour le climat. De plus en plus de jeunes demandent des comptes"

Après de longs mois de confinement et à trois semaines du sommet de Glasgow (Cop 26), Une nouvelle “Marche pour le climat” a lieu à Bruxelles ce dimanche. Avec pour objectif d’augmenter et maintenir la pression sur le monde politique. Figure de proue francophone du mouvement Youth for climate Belgique, Adélaïde Charlier en sera, plus déterminée que jamais à aller au bout d’un combat existentiel pour sa génération.