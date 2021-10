Dans les trains, la fréquentation a baissé, mais pas les agressions

Il y a eu plus d’incidents violents et vols à la tire pendant le confinement de 2020 qu’en 2016, 2017 ou 2018.

C’est une information assez inquiétante relayée par le député CD&V, Jef Van den Bergh sur base des chiffres qu’il a demandés au ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Écolo)…

Au cours de l’année 2020, marquée par la pandémie de Covid-19, le nombre de passagers dans les trains a fortement diminué. Si on compare à 2019, le nombre d’agressions dans les trains a lui aussi diminué de 12 %, passant de 3 009 à 2 646. Seulement, les chiffres de 2020 sont plus élevés que ceux de 2018 (2 548), 2017 (2 246) et 2016 (2015).

Même chose pour les vols à la tire. Leur nombre est passé de 1 694 en 2019 à 1 404 en 2020 (moins 17 %). Mais les agressions de 2020 étaient malgré tout plus fréquentes qu’en 2018 (1 372), 2017 (1 193) et 2016 (835).

Ces chiffres interpellent alors qu’il y a eu, l’année passée, beaucoup moins de voyages que les autres années… Pendant le confinement, le nombre de voyageurs est même tombé à 10 % de la fréquentation avant la crise !

Les conflits à propos des titres de transport sont l’une des principales causes d’incidents violents. Mais l’augmentation des vols reste inexpliquée, surtout avec les règles de distanciation… (Belga)