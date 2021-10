Des milliers de manifestants attendus ce dimanche à Bruxelles pour le climat

Après un an et demi de quasi-absence dans les rues en raison du contexte sanitaire, ONG, syndicats, mutualités, organisations de jeunesse et mouvements citoyens ont lancé un nouvel appel à la mobilisation de masse pour le climat. "Le message est simple: nous attendons des mesures ambitieuses, solidaires et cohérentes", indique le président de la Coalition Climat, Nicolas Van Nuffel.

Sur la page Facebook de l'événement, plus de 24.000 personnes ont annoncé leur présence ou marqué leur intérêt pour la manifestation.

Les organisateurs ont fixé le rendez-vous à 13h00 à la Gare du Nord de Bruxelles. Le cortège défilera ensuite sur la petite ceinture et la rue de la Loi avant de rejoindre le Parc du Cinquantenaire, où des discours et animations sont prévus à partir de 16h00 en point d'orgue de la manifestation. Des responsables de la Coalition climat y prendront la parole, accompagnés de victimes des inondations meurtrières de juillet - dont une étude d'attribution a établi un lien avec le réchauffement climatique - ainsi que de femmes du peuple indigène Sarayaku en Equateur. Ces dernières témoigneront de leur combat contre l'exploitation illégale de leurs terres dans la forêt amazonienne par des compagnies pétrolières.

Afin de faciliter le déplacement des manifestants, la STIB a annoncé que son réseau serait libre d'accès entre 12h00 et 19h00. La SNCB renforcera également son offre de trains de et vers Bruxelles, au tarif réduit de 50%.

Alors que le réchauffement climatique, causé par les activités humaines, apporte déjà son lot d'incendies, de sécheresses, de tempêtes et d'inondations partout dans le monde, les dirigeants de la planète sont attendus du 31 octobre au 12 novembre à Glasgow (Ecosse) pour la COP26. L'un des principaux enjeux vise à garder l'objectif de réchauffement de +1,5°C "à portée de main", tout en visant la neutralité carbone en 2050. En clair: il faut réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, mobiliser la finance et accélérer l'adaptation aux impacts.

Selon la dernière évaluation de l'ONU, les engagements actuels des Etats conduiraient, s'ils sont tenus, à un réchauffement "catastrophique" de +2,7°C, bien loin de l'objectif de l'accord de Paris de maintenir la hausse des températures sous la barre de +2°C, et si possible de +1,5°C.