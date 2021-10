Accueil Belgique Société Le vrai phénomène des faux Covid Safe Tickets Environ 36 000 pass sanitaires présumés frauduleux circuleraient actuellement sur le territoire français. En Belgique, alors que le recours au Covid Safe Ticket sera étendu à partir du 15 octobre dans la capitale, les propositions de vente de faux certificats se multiplient sur les réseaux sociaux. ©R. Batista - D.R. Romane Bonnemé

“Besoin d'un certificat de vaccination Covid-19 sans vous faire vacciner? Nous sommes la solution. Obtenez un certificat avec un code QR valide et vérifiable et déplacez-vous en toute liberté à travers l'Europe et partout dans le monde.” Depuis des semaines,...