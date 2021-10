Accueil Belgique Société Pour les primo-arrivants de Farnières, la musique sera la clé de l’intégration La Fondation Menuhin a lancé une résidence d’artistes pour les demandeurs d’asile. Les huit participants à la résidence ont dû créer ensemble une mélodie, chacun venant avec sa tradition musicale. Tom Guillaume Journaliste au service Belgique





De l’immense bâtisse entourée de forêt sortent quelques notes encore hésitantes. On entend les sons classiques du piano et de la guitare, mais aussi ceux, plus originaux, du luth et de l’etno. Assis...