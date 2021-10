Accueil Belgique Société Les théâtres prêts à faire tomber le masque et revoir des sourires Les théâtres s'organisent avant l'entrée en vigueur du Covid Safe Ticket. Au théâtre royal des Galeries, le contrôle du CST se fera à l’extérieur. ©M. Ben Maryam Benayad Journaliste service Belgique





La fronde qui s'était organisée au sein du monde culturel pour s'opposer à l'instauration du Covid Safe Ticket (CST) semble s'être atténuée. Colère et indignation ont laissé place au pragmatisme. Au théâtre des Tanneurs, on estime qu'il s'agit d'un choix et d'une décision qui reviennent au politique. Des mesures qui, selon la direction, devraient s'appliquer uniformément à tous...