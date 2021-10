Météo: nuages et éclaircies avant la pluie vendredi

Le ciel sera assez nuageux et parfois brumeux jeudi matin avant de laisser place aux éclaircies. Un peu de pluie ou de bruine sera ensuite possible sur le nord. Les maxima varieront entre 11 degrés en Ardenne et 16 degrés dans les autres régions, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). La nuit prochaine, le temps devrait rester généralement sec jusqu'à l'aube et les températures redescendront entre 3 degrés sur le sud-est de l'Ardenne et 12 degrés en bord de mer.

Demain vendredi, une zone de pluie peu active traversera notre pays du littoral vers l'Ardenne. Quelques éclaircies suivront l'après-midi sur le nord-ouest du pays. Le thermomètre affichera entre 10 et 15 degrés.