Météo : un temps sec avec du soleil ce samedi

Le soleil devrait être plus présent sur l'ouest du pays tandis que les nuages cumuliformes seront plus nombreux en Ardenne. Les maxima seront compris entre 9 degrés en Hautes-Fagnes et 14 degrés dans l'ouest, sous un vent faible de secteur sud-est ou de directions variées. Ce soir et cette nuit, le ciel deviendra d'abord plutôt peu nuageux avec des voiles d'altitude. Puis, des nuages bas voire quelques bancs de brouillard pourront se former par endroits, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. Les minima seront compris entre localement -3 et +2 degrés en Ardenne et entre +1 et +6 degrés ailleurs. Le vent sera faible et le plus souvent de secteur sud à sud-est.