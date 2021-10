Fedasil se dit compréhensive face aux frustrations des travailleurs du Petit-Château, en grève durant 24 heures

Depuis 8h00 lundi matin, le front commun syndical a dressé un piquet de grève devant le portail d'entrée de ce centre d'enregistrement afin de dénoncer les mauvaises conditions de travail. Par cette grève, le personnel de Fedasil entend montrer que la charge de travail est trop élevée et que les conditions de travail sont mauvaises. À cela s'ajoute le manque d'hébergement, car les centres qui ferment ne sont pas remplacés, dénoncent les syndicats.

"Une fois de plus, nous sommes confrontés à un afflux croissant et, une fois de plus, nous devons chercher les limites de l'organisation afin de donner à chaque demandeur un lit chaque jour. Cela exige beaucoup de la part de tout notre personnel. Je comprends que les gens se demandent ce que l'avenir leur réserve et quelles mesures seront prises pour résoudre structurellement les problèmes", confie Michael Kegels, le compréhensif directeur général de Fedasil.

Selon l'Agence fédérale, plusieurs raisons expliquent la pression exercée sur le réseau d'accueil. Il y a notamment l'augmentation du nombre de demandes d'asile en Belgique, la perte de capacité d'accueil consécutive aux inondations de juillet dernier, la réinstallation des réfugiés syriens, l'extension de la durée de séjour dans les centres d'accueil et la mission de rapatriement d'Afghanistan de l'été dernier. En outre, les centres d'accueil doivent encore réserver une partie de leurs places comme lieux d'isolement pour les éventuelles infections au Covid-19.

Selon le directeur général de Fedasil, de nouveaux recrutements ont déjà été effectués et le gouvernement a créé de nouvelles zones tampons. Mais "je comprends le sentiment que c'est trop tard", conclut-il.