Accueil Belgique Société L’Église lance une grande consultation nationale dans tous les diocèses du monde: un fait inédit Les diocèses de Belgique s’engagent dans la réforme de la gouvernance de l’Église voulue par le pape François. ©Jean Luc Flemal Bosco d'Otreppe Responsable des pages "Débats". Actualité religieuse.





Ce sera le chantier le plus ambitieux du pape François, celui qui marquera sans doute le plus son pontificat. À Rome la semaine dernière, et dimanche dans les diocèses...