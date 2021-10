Steven Van Gucht: "Nous sommes au début d'une vague de contamination... mais ne cédons pas à la panique"

La Belgique connaîtrait-elle une nouvelle vague? Une chose est certaine, les chiffres sont en augmentation depuis bientôt deux semaines. Conséquence directe: la Flandre passera à nouveau en zone rouge sur la carte ECDC cette semaine. Actuellement, il y a 264 cas positifs pour 100 000 habitants. Chaque jour, plus de 2.500 personnes en moyenne sont infectées. Et nous avons un taux d'infection positif qui s'élève à 5,6%.

Pour le virologue Steven Van Gucht, ces chiffres sont préoccupants: “Tout indique que nous sommes au début d’une vague d’infection”, a-t-il déclaré pour nos confrères de HLN. Cependant, il se montre encore prudent à ce stade. "La question de savoir si l’on peut parler d’une quatrième vague dépend de la façon dont on définit une vague. Avec environ 10% des lits de soins intensifs actuellement occupés, nous sommes encore loin d’une situation où les hôpitaux seraient pleins."

Malgré cette augmentation, Steven Van Gucht assure que l'heure n'est pas à la panique. "Ce n'est pas nécessaire grâce à notre taux de vaccination qui est élevé. Espérons qu'il ne s'agisse que d'une vague d'infections et qu'elle ne devienne pas une vague d'hospitalisations. Le pire scénario de 1 000 lits occupés par des patients covid en soins intensifs, nous n'avons pas à le craindre. Nous sommes déjà à la mi-octobre et, pour les chiffres actuels, nous sommes déjà plus tard dans la saison que ce que nous craignions il y a deux mois. Nous avons déjà gagné du temps."

