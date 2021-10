Intempéries: les sinistrés non-assurés peuvent introduire leur demande d'indemnisation à la Région

L'arrêté du gouvernement wallon qui sert de base légale à l'indemnisation des sinistrés touchés par les inondations du 14 au 16 juillet et par celles du 24 juillet a été publié ce mercredi au Moniteur belge. Les sinistrés non-assurés entrant dans les conditions d'indemnisation peuvent dès lors introduire leur demande d'aide dès à présent via le formulaire de Demande de réparation de biens disponible sur le site du Service régionale des calamités, indique dans un communiqué le cabinet du ministre-président wallon, Elio Di Rupo. En parallèle, le gouvernement "met tout en œuvre pour que les demandes d'indemnisation auprès du fonds des calamités soient traitées le plus rapidement possible", ajoute-t-il.

Il a ainsi été décidé de renforcer le personnel de l'administration en recrutant des agents supplémentaires. Un marché public a également été lancé afin de sélectionner un grand nombre d'experts qui analyseront les dossiers d'indemnisation des sinistrés, détaille le cabinet en rappelant enfin qu'un premier montant complémentaire de 200 millions a été alloué au fonds des calamités pour l'année 2021 afin d'indemniser les personnes non-assurées. Cette mesure, annoncée en juillet dernier, a été opérationnalisée jeudi dernier par le gouvernement.

"Des moyens supplémentaires suivront afin de permettre à tous les sinistrés de bénéficier d'une indemnisation de la Wallonie", conclut le communiqué.