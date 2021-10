Les personnes non-vaccinées davantage hospitalisées en cas de Covid-19

Le 17 septembre, Alexander De Croo (Open VLD) annonçait, en conférence de presse suivant un Comité de concertation que "cette épidémie devient une épidémie des non-vaccinés". Dans la foulée, Elio Di Rupo (PS) déclarait que "9 8 % des personnes hospitalisées sont soit non vaccinées, soit n'ont qu'une seule dose".

Des propos qui avaient été critiqués à l’époque, mais ce vendredi, le commissaire Corona, Pedro Facon, était formel : entre le 4 et le 17 octobre, chez les moins de 65 ans et selon les régions, on retrouvait quatre à dix fois plus de personnes non vaccinées que de vaccinées parmi les nouvelles contaminations. Un constat similaire pour les hospitalisations.

Risque moins élevé pour les vaccinés

Pedro Facon a en effet présenté des données concernant 1 000 nouvelles hospitalisations. Ces données ont été ventilées selon le statut vaccinal des patients, par région et par tranche d’âge par le Risk Assessment Group (RAG), entre le 12 et le 18 octobre.

Et les chiffres sont sans équivoque : chez les 18-64 ans, le facteur de différence entre vaccinés et non-vaccinés "peut aller jusque 10" selon Pedro Facon. C'est le cas en Flandre, avec 10,8 fois plus de non-vaccinés que de vaccinés parmi les hospitalisés. "Il y a des cas de vaccinés dans les hôpitaux, même si le risque d'hospitalisation quand on est vacciné est beaucoup moins élevé."

Entre le 10 et le 16 octobre, le nombre d'infections a doublé, "mais grâce à la vaccination, les hospitalisations ne devraient pas augmenter autant que l'année dernière", affirme le commissaire Corona. "Un doublement du nombre d'infections entraînera une augmentation d'environ 35 % du nombre d'hospitalisations."

Or, avant la vaccination, pendant la deuxième vague qui a débuté en octobre 2020, et avant l'arrivée du variant Delta, "l 'augmentation était de 53 %", a-t-il rappelé.