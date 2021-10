Météo : un peu de grisaille à l'entame d'un week-end ensoleillé

Samedi matin, de la grisaille matinale sera possible et des nuages prédominants dans un premier temps dans la plupart des régions, indique l'Institut royal météorologique (IRM) qui prévoit aussi localement des éclaircies (notamment sur la moitié ouest du pays).

Celles-ci deviendront ensuite plus nombreuses à partir de l'ouest, surtout l'après-midi. Les maxima varieront de 9° en haute Ardenne à 13° ou 14° dans le centre du pays. Le vent sera faible de secteur sud-ouest. En soirée, le ciel deviendra peu à partiellement nuageux et le temps sera sec. Durant la nuit de samedi à dimanche, le temps restera sec et le ciel deviendra peu nuageux sur l'ensemble des régions. Les minima seront compris entre 1° en Hautes-Fagnes et 7° à la mer. Le vent sera faible à modéré et virera du sud au sud-est.

Dimanche, le temps sera calme et ensoleillé avec des maxima de 10° à 15°.

Lundi, il y aura des périodes de pluie ou des averses, et des maxima de 10° à 16°. Mardi et mercredi, il fera majoritairement sec avec du soleil, des nuages et des maxima proches de 15°.