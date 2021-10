"Il ne sert à rien d'administrer la troisième dose trop tôt, car elle ne fonctionnera pas aussi bien"

Steven Van Gucht était invité par Het Laatste Nieuws, en amont de la conférence de presse du Comité de concertation. Le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19 en Belgique est revenu sur l'augmentation du nombre de cas et de personnes hospitalisées, marquant le début d'une quatrième vague dans notre pays. Selon lui, il est nécessaire d'agir maintenant. Le virologue insiste sur la communication : "Il faut appeler à réduire nos contacts sociaux, porter un masque et se voir si possible à l'extérieur".

Selon lui, le Covid Safe Ticket seul ne suffit pas. L'expert préconise d'insister également sur l'utilisation des masques. "Les personnes qui ne sont pas vaccinées, mais qui sont testées, peuvent être infectées au moment de l'activité".Pour Steven Van Gucht, l'obligation du port du masque dans les magasins est justifiée. "Toutes les générations s'y retrouvent. Cela donne le signal à la population que nous ne sommes pas encore sortis de la zone de danger", analyse-t-il."J'espère qu'il sera utilisé plus largement, même dans les endroits où il n'est pas obligatoire, mais où il a du sens. Bien sûr, ce n'est qu'une petite partie d'un grand tableau", insiste l'expert.

Le virologue a également abordé la question des personnes vaccinées, de plus en plus nombreuses dans les hôpitaux belges. Selon lui, il s'agit surtout de personnes âgées n'ayant pas bien réagi au vaccin. "Les risques qu'ils entrent en contact avec le virus augmentent et parfois, cela se passe mal. Cela ne signifie pas que les vaccins ne fonctionnent pas ou fonctionnent moins bien", souligne malgré tout Steven Van Gucht. "S'il y a une large circulation du virus, il trouvera des failles pour atteindre les personnes les plus vulnérables", insiste l'expert, pour qui la troisième dose ne doit pas être administrée trop tôt. "Il ne sert à rien d'administrer la troisième dose trop tôt, car alors elle ne fonctionnera pas aussi bien. Le délai entre la deuxième et la troisième injection doit être suffisant pour avoir un effet, au moins six mois", explique-t-il.

Il a également rappelé que la population belge devait se préparer à voir arriver d'autres vagues. "Il n'y a pas de boutons 'on' et 'off'. Cela vient par vagues. Désormais, nous sommes face à la quatrième vague. D'autres suivront, mais elles seront de plus en plus petites car de moins en moins de personnes seront sensibles au virus", a-t-il expliqué, soulignant que celles-ci perdront peu à peu l'attention de la presse. "Pour l'instant, cette vague est encore trop importante pour la négliger. Je pense que les choses seront beaucoup plus calmes au printemps prochain, car une immense partie de la population sera complètement immunisée à ce moment-là", estime malgré tout le virologue.