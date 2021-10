Le secteur des soins de santé pour le retour de plusieurs règles de base : "Ce sont des mesures simples avec lesquelles nous pouvons nous entraider"

Le secteur des soins tire à nouveau la sonnette d'alarme, car la quatrième vague de coronavirus, combinée à d'autres infections et à la régularité des soins, menace à nouveau de mettre l'ensemble du système de soins sous pression. Dans une lettre ouverte publiée mardi, vingt organisations de soins de santé ont demandé que des précautions suffisantes soient prises pour éviter une nouvelle surcharge du système de santé. Il s'agit là d'une urgence, car, à l'heure actuelle, les médecins généralistes et l'ensemble de la première ligne sont déjà submergés par le volume de travail extrême. Les différents centres de soins résidentiels, les institutions pour handicapés et les hôpitaux seraient saturés et, faute d'une troisième dose protectrice, de plus en plus de prestataires de soins abandonnent à cause du COVID-19. "Le système est donc déjà soumis à une forte pression et l'hiver n'a pas encore commencé", prévient-il.

Ces derniers mois, il s'agissait presque exclusivement du coronavirus, mais entre-temps, d'autres virus (comme le rhume, le virus de la grippe,...) s'annoncent également. "Si ces vagues se rejoignent, la pression sera de toute façon élevée et la limite de ce qui est faisable au sein du système de santé sera dépassée beaucoup plus rapidement."

Réévaluer les mesures

Le fait que depuis septembre, il a été décidé au niveau politique de supprimer progressivement toutes les mesures pour lutter contre le coronavirus n'aide pas non plus. "Plus de masques buccaux, plus de Covid Safe Ticket, plus de travail à domicile,.... Par ailleurs, les structures qui nous ont aidés depuis un an et demi ont également été réduites : réduction du nombre de centres de test, réduction de la capacité de recherche des contacts ? Toutes nos lignes de défense, si nécessaires pour maîtriser le virus, ont été sapées une à une", dénoncent les signataires de la lettre, dont les caisses d'assurance maladie, le GEMS, Domus Medica et l'Association belge des syndicats médicaux.

Selon le secteur, les lockdowns ou les réactions de panique ne sont pas nécessaires, mais un certain nombre de règles de base doivent être réévaluées de toute urgence. Par exemple, l'utilisation d'un masque buccal à l'intérieur et le Covid Safe Ticket pour les activités à haut risque devraient être rétablis. En outre, les systèmes qui ont été mis au point pour contrôler la pandémie, tels que les tests et le tracing des contacts, doivent être maintenus.

Il serait également préférable de recourir à nouveau au télétravail. "Ce sont des mesures simples avec lesquelles nous pouvons nous entraider, aider la société et les soins de santé, et aider à traverser un hiver qui s'annonce difficile", concluent les organisations.