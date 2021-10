26 migrants dans un bâteau secourus au large de Zeebrugge: l'opération est en cours

De plus en plus de mineurs étrangers non accompagnés à Bruxelles: "Ce n'est pas un phénomène nouveau", selon Sammy Mahdi

Le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration Sammy Mahdi (CD&V) a réagi lundi matin au micro de Bel RTL au cri d'alerte de quatre organisations humanitaires au sujet de la prise en charge, inadaptée et largement insuffisante selon elles, des mineurs étrangers non accompagnés qui sont de plus en plus nombreux à Bruxelles.