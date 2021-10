Coronavirus en Belgique: une quinzaine de personnes décèdent du virus en moyenne tous les jours

Entre le 19 et le 24 octobre, une moyenne de 5.691 personnes ont été contaminées chaque jour par le Covid-19, selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano publiés jeudi. Il s'agit d'une hausse de 75% par rapport à la semaine précédente. Entre le 21 et le 27 octobre, 125 admissions quotidiennes à l'hôpital de patients atteints du coronavirus ont également été enregistrées, en augmentation de 43% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 1.379 personnes infectées sont hospitalisées (+38%), dont 255 traitées en soins intensifs (+6%).

Entre le 19 et le 24 octobre, plus de 15,1 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus, en augmentation de 16% par rapport à la période de sept jours précédente. Le bilan s'élève désormais à plus de 25.900 décès depuis le début de la pandémie en Belgique.

Quelque 67.100 tests en moyenne ont par ailleurs été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de 8,8%.

Le taux de reproduction du virus atteint lui 1,24. Ce n'est que lorsqu'il est inférieur à 1, que cet indicateur signifie que l'épidémie tend à ralentir.

L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 543,5 sur 14 jours.

Enfin, 87% des adultes en Belgique ont reçu au moins une dose de vaccin, tandis que 86% sont complètement vaccinés.