Aucun train entre Bruges et Ostende durant les vacances d'automne alors que de nombreux touristes sont attendus à la Côte

Les hôtels à la mer enregistrent également des taux d'occupation plutôt bons pour la Toussaint, tout comme les agences de location qui voient leurs réservations augmenter par rapport à 2019. Si le chiffre d'un demi-million de touristes d'un jour à la mer est encourageant, il reste toutefois un peu inférieur à la moyenne des 600.000 visiteurs journaliers qu'on connaissait avant la crise du coronavirus.

C'est surtout pour le premier long week-end du début des vacances que les hôtels de la côte constatent de nombreuses réservations en ligne, avec un taux d'occupation aux alentours des 75%. Ce taux est légèrement inférieur à ceux constatés pour les derniers week-ends de septembre.

Par rapport à l'année dernière, les agences de location de maisons de vacances enregistrent une stabilisation ou une légère baisse du nombre de réservations. Toutefois, ce chiffre reste plus élevé qu'en 2019.

Plusieurs communes de la côte vont également organiser des activités d'Halloween. À Coxyde et Blankenberge, des parades seront organisées respectivement les 30 et 31 octobre. Par ailleurs, la Triennale de Beaufort 21 est toujours en cours, et ce jusqu'au 7 novembre.

Pas de train entre Bruges et Ostende pendant les vacances d'automne

Toutefois, les vacanciers qui voudraient profiter de l'iode de la mer du Nord pendant les vacances ont intérêt à bien planifier leur trajet: il n'y aura pas de train entre Bruges et Ostende entre le 30 octobre et le 7 novembre, soit toute la durée des congés scolaires, indique jeudi la SNCB. Infrabel y rénovera les caténaires entre Ostende et Jabbeke et y effectuera des travaux de maintenance entre Jabbeke et Bruges.

Concrètement, le trafic ferroviaire vers Ostende sera soit limité à Bruges, soit dévié par Blankenberge. Des bus de remplacement seront mis en service entre Bruges et Ostende et des trains supplémentaires circuleront aussi entre Bruges et Blankenberge.

La SNCB conseille aux voyageurs de consulter le planificateur de voyage ou l'application des chemins de fer pour planifier au mieux leur trajet.