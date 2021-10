84% des anversois de plus de 18 ans sont bien vaccinés

"Ce que je n'apprécie vraiment pas non plus, ce sont ces doigts accusateurs qui visent Anvers. Nous allons atteindre 84% de taux de vaccination , et je pense que pour une ville très diverse, nous sommes champions en Europe" déclarait Bart De Wever (N-VA) au micro de la VRT le 25 octobre dernier.

Dans le contexte de la recrudescence des cas de Covid-19, particulièrement en Flandre, le bourgmestre d'Anvers a insisté sur la large couverture vaccinale de sa ville. Vérification faite, les données officielles confirment le pourcentage de 84% avancé par Bart De Wever. Mais ce dernier ne précise pas qu’il s’agit que des adultes de plus de 18 ans. Pour la population totale anversoise, le taux de vaccination atteignait 70% au 28 octobre.

De quoi faire d'Anvers une championne d'Europe ? Contacté par La Source, le porte-parole du cabinet de Bart De Wever avance qu'"Anvers fait mieux que n'importe quelle ville comparable en termes d'habitants et de diversité, telles que Bruxelles, Rotterdam et Amsterdam". C'est exact. Les taux de vaccination de la population adulte y sont respectivement de 70%, 78% et 76%. Nous avons étendu ces comparaisons à d'autres métropoles françaises, allemandes et autrichiennes telles que Marseille, Brême ou Vienne. Les chiffres de la vaccination y sont également plus bas qu'à Anvers. Mais ce type de comparaison n'est pas nécessairement pertinent, tant les situations démographiques, économiques ou sanitaires variant d'un cas à l'autre.

