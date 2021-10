Le bourgmestre de Tournai ordonne la fermeture d'une maison de repos

Une pétition pour le respect des droits humains dans les maisons de repos et de soins

Des représentants d'Amnesty International et de dix autres organisations ont remis lundi à la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale (PS), une pétition comportant plus de 15.000 signatures concernant le respect des droits humains dans les maisons de repos et de soins (MR/MRS). La même pétition avait déjà été remise il y a deux semaines au gouvernement bruxellois. Elle sera également envoyée aux autorités fédérales prochainement.